Sezen Aksu’nun kaçak villasında skandal ortaya çıktı

İzmir Karaburun Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Sezen Aksu'nun Manal Koyu'ndaki denize sıfır villasında inceleme yaptı. Mevlüt Tezel, şikayetin detaylarını yazdı. Villada daha önce kaçak olduğu için mühürlenen havuzdan denize 50 metrelik boru döşendiği ve bu borudan denize atık bırakıldığı tespit edildi.

Boru kuma gömülü bir şekilde yaklaşık 50 metre ilerleyip denize ulaşıyor. Ekipler bu boruyu söktü ve havuzdaki mührün sökülerek faaliyete devam edildiğini tespit etti.

Kaynak: beyazgezete.com