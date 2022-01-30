Sezen Aksu'nun hakaretine destek vermişti! Utanmayan Kılıçdaroğlu Hz. Adem'in (a.s) hayatından örnekler anlattı

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28 Şubat darbesinde katıldığı canlı yayınlarda, dindar insanların başörtüsüne "1 metrekarelik bez parçası." yorumu yapıp, üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağını savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun yaptığı "helalleşme" çağrısı samimi görülmeyerek karşılık bulmamıştı.

'Senin başka derdin yok mu kardeşim?'

Partisinin Esenler İlçe Başkanlığı'nın üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, dün söyledikleri ortadayken, yine samimiyetten uzak açıklamalarda bulunarak, bizzat kendisinin yasakçı olduğu yılları, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte hiç kusur olmadı mı? Kabahati olamadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu. Kusuru da oldu. Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu hale getirdik. Senin başka bir derdin yok mu kardeşim?" ifadeleri ile yorumladı.

Utanmayıp Hazreti Ademi'in (a.s) hayatından örnekler verdi!

Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik hakaretine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak destek veren Kılıçdaroğlu, utanmayıp, Hazreti Adem'in (a.s) hayatından örneklerle, "kibirli" olmama mesajı verdi:

Bir insan kibrinin esiri olmamalı. Kibir farklı bir şeydir ve şeytana özgü bir kavramdır. Yüce Yaradan, 'Adem'e secde edeceksin' diyor şeytana, 'Ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratılana secde etmem' diyor kibir içinde. O nedenle kibir insana yakışan bir şey değildir. Herkesi kucaklamak zorundayız. Kişinin yaşı, kişinin boyu, kişinin kimliği hiç önemli değildir. Önemli olan beraber yaşamamızdır. Önemli olan birlikte yaşamamızdır. Önemli olan her birimizin tek tek huzur içinde yaşamasıdır. Eğer biz bunu yaparsak o zaman bu ülkeyi cennete çevirmiş oluruz. Bunu yapacağız, beraber yapacağız.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hazreti Adem (as.) ile Hazreti Havva validemize yönelik hakarete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağlamından koparılmış cümlelerle hedef alarak, Sezen Aksu'ya tek kelime etmemişti:

Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir.