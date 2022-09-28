Sezen Aksu uzun zaman sonra kafayı çıkardı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı sırada kalp krizi geçirmesinin ardından Amini'nin ölümünü bahane eden muhalifler eylemlerini sürdürüyor.

Hz. Adem ile Hz. Havva'ya ahlaksızca hakaret eden sözde şarkıcı Sezen Aksu da bir açıklama yaparak İranlı muhaliflere destek verdi.

Resmi sayfasından açıklama yapan Aksu şunları yazdı:

''Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum, acaba diyorum bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?

İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum...

Acınız acım, mücadeleniz mücadelemdir.''