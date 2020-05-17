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Kültür - Sanat

Sezen Aksu kolit hastalığına yakalandı

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, yeniden Kolit hastalığına yakalandı. Sezen Aksu, 2014 senesinde de bu hastalığına yakalanmış ve ameliyat olmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 02:59:00 -
Sezen Aksu kolit hastalığına yakalandı

Sezen Aksu, yeniden Kolit hastalığına yakalandığını açıkladı. Aksu bu hastalığına yakalanmış ve başarılı bir ameliyat geçirmişti.

“Atak geçiriyorum”

Kolit hastalığına yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı Sezen Aksu, “Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Kolit hastalığı?

Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.

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