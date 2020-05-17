Sezen Aksu kolit hastalığına yakalandı
Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, yeniden Kolit hastalığına yakalandı. Sezen Aksu, 2014 senesinde de bu hastalığına yakalanmış ve ameliyat olmuştu.
Sezen Aksu, yeniden Kolit hastalığına yakalandığını açıkladı. Aksu bu hastalığına yakalanmış ve başarılı bir ameliyat geçirmişti.
“Atak geçiriyorum”
Kolit hastalığına yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı Sezen Aksu, “Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Kolit hastalığı?
Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.