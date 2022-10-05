Sezen Aksu hakkında açılan davalarda tepki çeken karar! Hz Adem (a.s.) ile Hz. Havva validemize hakaret etmişti

Yeniakit.com.tr

İnsanlığın ilk Peygamber Hazreti Adem (a.s.) ile eşi Hz. Havva validemize, Harika Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında "cahiller" hakaretinde bulunan Sezen Aksu hakkında açılan tüm davalara yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Sezen Aksu'nun uzun süre tartışılan şarkısı, dini hassasiyeti olan çevreler tarafından sert tepki ile eleştirildi. Aksu'nun hakareti sebebi ile Türkiye genelinde çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

"Yeterli delil yok" gerekçesi

Sezen Aksu hakkında, Hz. Adem (a.s.) ile eşi Hz. Havva validemize hakaret eden cümleleri sebebi ile halkın büyük bir kesiminin benimsediği değerleri aşağılama suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 216 ve 218. maddeleri kapsamında açılan tüm davalarda takipsizlik kararı verildi.

Davalara verilen takipsizlik kararına, "Yeterli delil yok" gerekçesinin gösterilmesi tepkileri de beraberinde getirdi.