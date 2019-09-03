0553 313 94 23

Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci kez anne oldu

Mardin’de yaşayan Nazlı Özerdem, ilk bebeğini sezaryen ile dünyaya getirdi.

03 Eylül 2019 Salı 17:08
Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci kez anne oldu

Mardin’de yaşayan Nazlı Özerdem, ilk bebeğini sezaryen ile dünyaya getirdi. İkinci bebeğinin gebeliğinde bu kez normal doğum yapmak isteyen ancak sezaryen sonrası normal doğumun bazı risklerinin bulunduğunu öğrenen Özerdem, Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’ne başvurdu ve burada normal doğumunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirerek ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.


Nazlı Özerdem ilk doğumunu sezaryen ile gerçekleştirdi. Özerdem, aradan geçen 3 yılın ardından ikinci kez anne olma heyecanı ile gebeliğinin son aylarına geldiğinde normal doğum yapmak istediğine karar verdi, ancak sezaryen sonrası bunun da bazı riskleri olduğunu öğrendi. Sezaryen sonrası normal doğum hakkında araştırma yapan Özerdem, Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Neval Yaman Görük’e ulaştı. Gerçekleştirilen kontrollerinde, normal doğum yapabileceği söylendi.



"Epidural anestezi ile normal doğum"


Op. Dr. Neval Yaman Görük, görüntülemede bebeğin ölçümlerinin haftası ile uyumlu ve pozisyonunun da normal olduğunu gördükten sonra 39’uncu haftada doğumu başlamış olan hastanın yatışının yapıldığını söyledi. Doğum öncesi gerekli tüm şartları sağladıktan sonra bebeğin durumunun takip edildiğinin altını çizen Op. Dr. Yaman, "Her şey normal seyrinde gidiyordu. Kasılmaları artan Nazlı Özdemir’e, normal doğum şansını artırmak için epidural anestezi gerekliliğini anlattık. Anestezi uzmanımız Dr. Civan Tiryaki, epidural anestezi öncesi anneyi ve eşini detaylı bilgilendirerek tedaviye başladı. Kasılmaları ağrı şeklinde hissetmeyen anne için oldukça konforlu bir normal doğum gerçekleşti” dedi.



"Bebeğimi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdim"


Normal doğumdan sonra bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan Nazlı Özerdem, "İlk bebeğimi sezaryen ile dünyaya getirmiştim. İkinci bebeğimi normal doğum ile dünyaya getirmek istedim. Eşimin de desteğiyle Op. Dr. Neval Yaman Görük’e ulaştık. Daha önce sezaryen sonrası normal doğum yapan hastalarının olduğunu öğrenmiştim. Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdim. Çok mutluyum ve bu süreçte yanımda olan doktorlarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    1. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    2. Silifke Rotary Kulübü üyeleri, çocuk..
    3. "Büyü var" dediler, 28 bin TL'lik..
    4. Alanya’da aranan hırsızlık şüphelisi..
    5. Okul öncesi sağlık kontrolleri önemli
    6. Sinop’ta istavrit bereketi
    7. Erzurumlular Hasaneyn Yaylası..
    8. İSMEK, 327 branşta eğitim verecek
    9. Kanser hastası adam yardım bekliyor
    10. HDP binası önündeki eyleme katılan..
    11. İlçede Süper Lig’i aratmayan futbol..
    12. Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2..
    13. Eğitim camiasına Bağımlılık Semineri..
    14. Bölge pamuk fiyatı DTB’de belirlenecek
    15. Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci..
    16. Kuşadası’nda 44 düzensiz göçmen ve 2..
    17. Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil..
    18. Juncker’den Akıncı’ya mektup
    19. Saat verip uyardı! Türkiye ve..
    20. İrfan Buz: “Hakemler de hata..
    21. Odun kırmak isterken ayağını kesti
    22. Döviz kurları
    23. Minik Eymen’in cansız bedeni bu..
    24. Türkiye'nin Irak'ta yumurta ve kanatlı..
    25. Ergedik ailesinin mutlu günü
    26. Balotu kavunu piyasaya çıktı
    27. O ile müjde! Metro yatırım programına..
    28. Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olması..
    29. Ev değil adeta cephanelik
    30. AB: “Anlaşmasız Brexit çok net bir..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız