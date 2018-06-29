Sezaryen doğum hakkında bunları biliyor musunuz?

Doğum korkusu çeken kadınlar sezaryen doğumu kolay ve ağrısız olduğu için tercih ediyorlar. Fakat normal doğumun sezaryene göre daha sağlıklı olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Sezaryen doğum için ideal tarih hamileliğin 38. haftası ve sonrasıdır. Fakat bazı durumlarda 24. haftada da gerçekleştirilebilir.

Sezaryen doğum ortalama 30-60 dakika sürmektedir. Fakat ilk kez sezaryen doğum yapacaksanız bu süre daha kısa olabilir.

Ayrıca sezaryende karna açılan kesikler dikiş yöntemine göre daha az acı verir.