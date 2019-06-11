Sezai Temelli'nin klima yalanı ortaya çıktı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Başkanı Sezai Temelli’nin Şırnak’ın Silopi ilçesinde “Belediyede klima çalışmıyor. Klimayı açalım dedim. Kayyum soğutma sistemini çalmış açamayız dediler.” ifadesi yalan çıktı.

HDP eş başkanı Sezai Temelli, merkezi ısıtma soğutma sistemini tamir edemeyen belediye başkanını “kayyum klimaları çalmış” yalanıyla savundu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin Şırnak’ın Silopi ilçesinde “Belediyede klima çalışmıyor. Klimayı açalım dedim. Kayyum soğutma sistemini çalmış açamayız dediler.” ifadelerinin aslı ortaya çıktı. Yalan ortaya çıktı Temelli, Ramazan Bayramının 3. gününde Şırnak’ın Silopi ilçesinde partisince belediye binasında düzenlenen bayramlaşma toplantısına katıldı.

Temelli, bugünkü grup toplantısında da değindiği ve bayramlaşma toplantısında yaptığı konuşmada “Kayyum klimaları da almış götürmüş” ifadelerini kullandı. Isıtma soğutma sisteminin merkezi sistem klimayla yapıldığı belediye binasında, bayramlaşmanın yapıldığı toplantı salonunun merkezi klimada kaynaklı arıza nedeniyle çalışmadığı ortaya çıktı. Yaklaşık 2 aydır göreve gelen ve ısıtma soğutma sisteminin tamiratını yapmayı beceremeyen HDP’li yönetim, bu beceriksizliğini kayyumun üstüne atarak örtmeye çalıştı. Her fırsatta görevlendirme yapılan belediyelerle ilgili karalamalarını sürdüren Temelli, iş yapamayan belediye başkanını uyaracağına suçu kayyumların üzerine yıkmayı tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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