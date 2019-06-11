Sezai Temelli'den skandal S-400 yorumu!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP 23 Haziran stratejilerini açıkladı ve ülke savunması için şu anda çok önemli olan S-400 için "Ne işe yarayacağı belli değil" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararıyla 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Temelli, "Amacımız AKP-MHP faşist blogunu geriletmektir" dedi.

"(Pençe Harekâtı için) İçeride anlatılan hikâye başka ama oraya gidince gerçek bambaşka.

S-400'e ne gerek varmış

"Tek sığındığı şey savaş politikaları. Oysa siyaset çözüm üretmektir. Çözüm üretemedikçe bu iktidar Türkiye gündemine sürekli silahlanmayı sokuyor ve kamu kaynaklarını harcıyor. İşte önümüzde S-400 var. Ne işe yarayacağı belli değil. Türkiye'yi bu gerilim hattına mahkûm ederek silahlanmalarla çözümsüzlükten beslenmeye devam etmek istiyor.