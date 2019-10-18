Sezai Temelli'den anlaşmaya ilişkin skandal açıklama Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Başkanlarından Sezai Temelli, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmaya ilişkin skandal ifadeler kullandı.

HDP Eş Başkanlarından Sezai Temelli, ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere imza attı. Sezai Temelli, "Savaştınız, kaybettiniz, ateşkes imzaladınız" ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeyinde güvenlik hattı oluşturulmasına ilişkin ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın çözüm olmadığını ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Savaştınız, kaybettiniz, ateşkes imzaladınız. 'Ateşkes demeyin' diyorlar. Çay molası mı diyeceğiz?" şeklinde konuştu. Van’da HDP’nin 7’nci kuruluş yılı etkinliğine katılan Temelli ile milletvekillerinin katılımıyla yapılmak istenen açıklama polis tarafından engellendi. Uzun süren tartışmalarından ardından Temelli, HDP İpekyolu İlçe Örgütü önünde açıklama yaptı.

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