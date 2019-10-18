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Sezai Temelli'den anlaşmaya ilişkin skandal açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Başkanlarından Sezai Temelli, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmaya ilişkin skandal ifadeler kullandı.

18 Ekim 2019 Cuma 20:15
Sezai Temelli'den anlaşmaya ilişkin skandal açıklama

HDP Eş Başkanlarından Sezai Temelli, ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere imza attı.

Sezai Temelli, "Savaştınız, kaybettiniz, ateşkes imzaladınız" ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeyinde güvenlik hattı oluşturulmasına ilişkin ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın çözüm olmadığını ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Savaştınız, kaybettiniz, ateşkes imzaladınız. 'Ateşkes demeyin' diyorlar. Çay molası mı diyeceğiz?" şeklinde konuştu.

Van’da HDP’nin 7’nci kuruluş yılı etkinliğine katılan Temelli ile milletvekillerinin katılımıyla yapılmak istenen açıklama polis tarafından engellendi. Uzun süren tartışmalarından ardından Temelli, HDP İpekyolu İlçe Örgütü önünde açıklama yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 20:15
  1. Van
  2. Sezai Temelli
  3. HDP

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.11 dk önce
    Lan .... 
  • zaferzafer28 dk önce
    Türkiye Cumhurbaşkanı ABD Başkan Yardımcısı ile anlaşma imzalamış olmadımı??
  • ŞENEL otcuŞENEL otcu35 dk önce
    Bu ermeni ..ine bütçeden maaş veriyorlar i san kahroluyor
  • huseyinhuseyin40 dk önce
    yav allah aşkına bu adamı tutuklayın 
  • dumanlıdumanlı42 dk önce
    Adil, Temelli ninİnönü ailesiyle uzaktan yakından akrabalığı yok. Sadece soy isim benzerliği
  • hasanhasan50 dk önce
    alçak .........
  • OvalıOvalı1 sa önce
    Temelli hain, senin sonun geldi. Yakında sen Türkiye den kacacan ama delik bulursan. Temelli artık eski Türkiye yok .burda at oynatamazsin .kuduz köpek gibi oraya buraya saldırma.
  • Selman ŞenerSelman Şener1 sa önce
    katran kaynamak ile olmaz şeker. cinsini ............ cinsine çeker. inönü zannetti heralde savaştya galipken masada maglup olsun.
  • Leyla Leyla 1 sa önce
    kaninin gereklerini yapıyorsun. Kahraman ordularımız başardıkçabaşınız kuma gömülecek karabatak gibi sizde sonunda oralarda yok olup gideceksiniz.dua edin trampa bizim şartlarımıza kabul etmek için iki üst düzey yetkili yolladı kurtuldunuz yoksa hepiniz geberecektiniz .
  • Punher Punher 1 sa önce
    Zavallı vatan haini
  • Sen sen***Ben benSen sen***Ben ben1 sa önce
    Hahaha hehehe deh deh kendini birşey zaneden zibidi. Ulan önce otur iyice düşün ben kendi aklımlamı harekat ediyorum, yoksa birisi tarafından tasma takıp onun adınamı konuşuyorsun? TASMALI zibidi.
  • KARAHAN KARAHAN 1 sa önce
    ...........siz... Biz de inandık ya sanki tuh senin yüzüne.
  • BalyozBalyoz1 sa önce
    Bu ..........lerinbir türlü cezalari kesilemiyor hani nerede TC kanunlari hani malesef iste bu .........lar rahat rahat agzina geleni söyleye biliyor
  • K MARAŞLI K MARAŞLI 1 sa önce
    Şu adi asalığı konuşturuyorlarya bin kere vay bize osmanlıda olsaydı çoktan kafası uçmuştu kan emici kenenin
  • AdilAdil1 sa önce
    İnönünun torunu diyorlar bu adam için.Doğru mu
  • REİSREİS1 sa önce
    LA SİZİNKİLER KARI GİBİ KAÇTI DAHA NE BOŞ BOŞ KONUŞIUYON BİZİM ASLANLAR OPERAYONDA ORDAYDI YİNE ORDA SİZİNKİLER ETEKLERİ GİYİP ESADA DOĞRU YUVARLANDI BİLMEM HABERİN VARMİ
  • 42 konya42 konya1 sa önce
    gönderin Suriye'de siyaset yapsın k.......siz
  • hasanhasan1 sa önce
    Temelli CHP baskanlıgına oynuyor...

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