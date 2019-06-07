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Sezai Karakoç YDP'yi neden kurduklarını açıkladı

Şair Sezai Karakoç, Yüce Diriliş Partisi neden kurduklarını açıkladı. Karakoç, "Amacımız İslam aleminin dirilişidir. Harekettir. Bu harekete sahip çıkın, büyütün geliştirin" dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 19:17
Sezai Karakoç YDP'yi neden kurduklarını açıkladı

Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı ve Şair Sezai Karakoç partisinin bayramlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Karakoç, "Şimdiye kadar hep yöneticilerden bekledik. Onlardan beklememek lazım. Aydınlar hareketi çoğalıp büyüyüp bir hareket hepsini kapsaması lazım" dedi.

Şair ve düşünür Sezai Karakoç, genel başkanlığını yaptığı Yüce Diriliş Partisi'nin (YDP) bayramlaşmasına katıldı.
 
YDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan bayramlaşmada bir konuşma yapan Sezai Karakoç, "Müslümanların hür ve bağımsız olması lazımdır" dedi.
 
"Allah'a teslim olan başkasına teslim olmaz. Başka kullara, heveslere, şeytana, kendi nefsine tabi olmaz. Müslüman sadece ve sadece Allah'a teslim olmuştur, Allah'tan başkasına teslim olmaz" ifadelerini kullanan Karakoç'un konuşmasının satırbaşları şöyleydi: 

“2023’e bakmayın, 2018’de mesaj vermeliydik”

Biz son bir fetret dönemini yaşıyoruz. Son büyük İslam devleti olan Osmanlı Devleti'nin bitişinin 100. yılını geçen yıl yaşadık. Ben diyorum ki asıl siz 2018'i esas alın. 2023'e falan bakmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı meselesi değil önemli olan. Önemli olan 2018'de dirilişin işaretini vermeliydik. Vermeliyiz. 1 yıl oldu." 

“Bilincinizi kaybetmeyin”

"En umutsuz zamanda yine umut vardır. Bunun misali de çok. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni batırdılar ve İslam alemini işgal etti Batılılar. Hiçbir ümit yok gibi oldu. Bu yüzden de maalesef Müslümanlar umutsuzluğa kapıldıkları için uyum sağlamaya çalıştılar. Kim işgal etmişse onun memleketini onunla güya anlaşacak da onunla uyum sağlayacak. Halbuki ki umut var. En ummadığımız zaman Allah size yardım gönderir. Yeter ki siz şuurunuzu kaybetmeyin. Bilincinizi kaybetmeyin."
 
Kimseyle savaşmaktan bahsetmiyorum. Herkesle biz iyi geçiniriz. Bütün insanlığın iyiliğini istiyoruz. Kimseye düşman değiliz. Hiçbir halka düşman değiliz. Zaten o halklar değil, onları yönetenler yanlışlık yapıyor. Biz isteriz ki insanlık huzur içinde olsun, barış içinde olsun. Ancak bunu bizim esaretimiz pahasına, inancımıza, dinimize, medeniyetimize hakaret, ülkemizi işgal pahasına kabul edemeyiz. Herkesin iyiliğini istiyoruz, savaş da istemiyoruz Fakat biz de kendi İslam alemimizi kendimiz dirilip kendi birliğimizi kuracağız. Bunu kurduğumuz zaman insanlık huzura kavuşacak. 

“Yöneticilerden beklemememiz gerekiyor”

"Şimdiye kadar hep yöneticilerden bekledik. Hayır onlardan beklememek lazım. Aydınlar hareketi çoğalıp büyüyüp bir hareket hepsini kapsaması lazım."
 
"Bu parti, YDP benim şahsımın partisi olarak düşünmeyin. İnsanlar fanidir, yaşımızı almış durumdayız. Her an gidebilirim. Ama bu sizin partinizdir. Parti olarak düşünmeyin. Bu İslam hareketidir. İslam'ın dirilişi hareketidir. Dört kavrama dayanır, öbür hareketler bu kavramlardan mahrumdurlar. Birincisi İslam milleti tek millettir. Müslümanların hepsi bir millettir."

Neden parti kurdu?

"Biz de bu partiyi de bu amaçla kurduk. Maksat parti değil, günlük siyaset değil. Amacımız İslam aleminin dirilişidir. Harekettir. Bu harekete sahip çıkın, büyütün geliştirin. Siyasetçiler size tabi olacaktır. Yoksa hiçbir gücünüz olmazsa siyasetçi sizi okşar fakat hiçbir zaman size itibar etmez. Sizin sözünüzü dinlemez."
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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 19:17
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Sezai Kara
  4. Sezai Karakoç

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