Sezai Karakoç YDP'yi neden kurduklarını açıkladı

Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı ve Şair Sezai Karakoç partisinin bayramlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Karakoç, "Şimdiye kadar hep yöneticilerden bekledik. Onlardan beklememek lazım. Aydınlar hareketi çoğalıp büyüyüp bir hareket hepsini kapsaması lazım" dedi.

Şair ve düşünür Sezai Karakoç , genel başkanlığını yaptığı Yüce Diriliş Partisi'nin (YDP) bayramlaşmasına katıldı.

YDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan bayramlaşmada bir konuşma yapan Sezai Karakoç , "Müslümanların hür ve bağımsız olması lazımdır" dedi.

"Allah'a teslim olan başkasına teslim olmaz. Başka kullara, heveslere, şeytana, kendi nefsine tabi olmaz. Müslüman sadece ve sadece Allah'a teslim olmuştur, Allah'tan başkasına teslim olmaz" ifadelerini kullanan Karakoç'un konuşmasının satırbaşları şöyleydi:

“2023’e bakmayın, 2018’de mesaj vermeliydik”

Biz son bir fetret dönemini yaşıyoruz. Son büyük İslam devleti olan Osmanlı Devleti'nin bitişinin 100. yılını geçen yıl yaşadık. Ben diyorum ki asıl siz 2018'i esas alın. 2023'e falan bakmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı meselesi değil önemli olan. Önemli olan 2018'de dirilişin işaretini vermeliydik. Vermeliyiz. 1 yıl oldu."

“Bilincinizi kaybetmeyin”

"En umutsuz zamanda yine umut vardır. Bunun misali de çok. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni batırdılar ve İslam alemini işgal etti Batılılar. Hiçbir ümit yok gibi oldu. Bu yüzden de maalesef Müslümanlar umutsuzluğa kapıldıkları için uyum sağlamaya çalıştılar. Kim işgal etmişse onun memleketini onunla güya anlaşacak da onunla uyum sağlayacak. Halbuki ki umut var. En ummadığımız zaman Allah size yardım gönderir. Yeter ki siz şuurunuzu kaybetmeyin. Bilincinizi kaybetmeyin."