Sezai Karakoç, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisi haziresine defnedilecek

Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.

Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran’da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1944'te Ergani'de ilkokulu bitirdi. Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu Maraş Ortaokulunu 1947'de bitiren şair, 1950'de Gaziantep Lisesinden mezun oldu. İlkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediyye ve Muhammediyyeleri okuyarak, dinleyerek büyüyen Karakoç, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu.

Karakoç, okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle lise yıllarındayken okuduğu eserler arasına Batı klasiklerini de ekledi.

Üniversiteye başladığı yıllarda Doğu ve Batı klasiklerini bitirmişti

Üniversiteye başladığında Doğu ve Batı klasiklerini bitiren usta kalem, daha sonra kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti. Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha hiç ayrılmadı.

Karakoç, 1950’li yıllarda Büyük Doğu’nun sanat edebiyat sayfalarını yönetti, 1955'te de üniversitenin maliye bölümünden mezun oldu.

Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955'te çalışmaya başlayan edebiyatçı, girdiği sınavı kazanarak 11 Ocak 1956’da maliye müfettiş yardımcısı oldu. Edebiyatçı Karakoç, 1959'da gelirler kontrolörü olarak İstanbul'a atandı, görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu.

Şair Sezai Karakoç, 1960-1961'de Ankara ve Ağrı'da askerlik görevini tamamladı.

İlk eserleri 1950'li yıllarda okuyucuyla buluştu

İlk eserleri 1950’li yıllarda Büyük Doğu’da yayımlanan Karakoç, 16 Aralık 1963’ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde, "Karakoç" imzasıyla günlük yazılar kaleme aldı.

Sezai Karakoç, Türk edebiyatının en sevilen şiirlerinden biri haline gelen "Mona Rosa" şiiriyle okuyucunun kalbinde taht kurdu.

Yeni İstiklal, Yeni İstanbul ve Babıali'de Sabah gazetesinde yazmaya başlayan Sezai Karakoç, 1 Temmuz- 31 Ağustos 1974 arasında Milli gazetede "Sur" başlığı altında yazdı.

Edebiyat çalışmalarına daha çok vakit ayırabilmek için resmi görevinden istifa eden Karakoç, 1990’da şiir ve yazılarında, dergilerinde, kitaplarında ortaya koyduğu dünyayı gerçekleştirmek için Diriliş Partisini kurdu. Yedi yıl bu partinin genel başkanlığı görevini yürüttü. Diriliş Partisi, 19 Mart 1997’de kapatıldı.

Bu tarihten itibaren Diriliş dergisi dışında hiçbir yerde yazmayan Karakoç, dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edindi. Bu uğurda, yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalıştı; başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek verdi.

Edebi ve düşünce hayatını diriliş nesli olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adayan Karakoç'un şiirleri Büyük Doğu, Hisar (1951-54), Mülkiye (1952-53), İstanbul (1953-57) Şiir Sanatı (1955), Hamle (1955), Pazar Postası (1957-58), Türk Yurdu (1959), Hür Söz (1961), Soyut (1965), Hilâl (1965) ve Diriliş (1960-92) dergilerinde yayımlandı.

Usta kalemin "Mona Roza” şiiri 1950'li yılların başlarında büyük ilgi görürken, ikinci şiiri "Rüzgâr" Hisar (Şubat 1951) dergisinde çıktı.

Şehzadebaşı Camisinin haziresine defnedilecek

88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.

Emine Erdoğan: Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, mesajında, "Diriliş şairi, büyük dava ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Taziye mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Karakoç'un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç’un vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Sezai Karakoç dünya sürgününü bitirip En Sevgiliye kavuştu, bize dizeleri ve fikirleri kaldı. Diriliş Neslinin rehberi Sezai Karakoç'a Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında, "Bir neslin öncü şahsiyeti, mısralarıyla ilham olan fikir adamı Sezai Karakoç 'gerçek hayata' irtihal etti. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu hepimiz için çok acı bir haber. Ülkemiz çok büyük bir değerini, medeniyetimiz önemli bir şair ve fikir adamını kaybetti. Üstat Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında, "Diriliş neslinin şairi üstat Sezai Karakoç'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine, edebiyat dünyamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fikir dünyamızın rehberlerinden, Diriliş Nesli'nin öncüsü, Yedi Güzel Adam'dan, Üstat Sezai Karakoç 'dünya sürgünü'nü tamamlayarak 'en sevgili'sine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli düşünürlerden, siyaset insanı, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şiirimizin ve fikriyatımızın büyük ismi Şair Sezai Karakoç'un vefatını üzülerek öğrendim. Üstada Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve edebiyat dünyasına başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sezai Karakoç'u kaybettik. Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

"Mekke, Medine, Kudüs şahidi olsun"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mesajında, "Zamana adanmış sözleriyle diriliş neslinin yetişmesinde büyük emeği olan, büyük mütefekkir, şair, üstat Sezai Karakoç dünya sürgününü bitirerek Hakk'a yürüdü, en sevgiliye vasıl oldu. Mekanı cennet, makamı ali, hepimizin başı sağ olsun. Mekke, Medine, Kudüs şahidi olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise mesajında "Büyük şair ve fikir adamı üstat Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Büyük bir mütefekkiri, yücelerde gezen kelimelerin sahibini, Diriliş'in şairi Sezai Karakoç'u kaybettik. Milletimiz için büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Büyük bir şair, asil bir mütefekkir ve gerçek bir insanın kaybını yaşıyoruz. Düşüncesiyle şiiri, şiiri ile hayatı hakikatin arayıcısı oldu her zaman. Asil bir hayatın abidesiydi. Diriliş yolunu şiir gibi yürüdü. Bu yoldan alıkoyacak hiçbir şeye yüz vermedi. Asil yollarda yürüyen dizelerin ve cümlelerin sahibiydi. Her anlamda hakikiydi." paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz 'en sevgili'ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mesajında "Diriliş şairi üstat Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını ali, ruhunu şad eylesin." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karakoç'un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Yüreğinden geçenleri fikirleriyle harmanlayarak Türk edebiyatına kavuşturan, değerli fikir ve gönül insanı Sezai Karakoç'u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici mesajında, "Ülkemizin önemli edebiyat ve fikir insanlarından Sezai Karakoç'u kaybettik. 'Dünya sürgünü' sona eren ve 'En Sevgilisi'ne kavuşan, Türk milletinin onurlu ve asil evladına Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Uzatma dünya sürgünümü benim.' niyazında bulunmuştu. Cenab-ı Hakk, duasını bugün kabul buyurdu. Şair, yazar ve mütefekkir, Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

"Arkasında birbirinden kıymetli eserler ve hakikatli bir ömür bıraktı"

Şair İbrahim Tenekeci, “Biz mahcup ve onurlu çocuklarız” diyen üstadımız Sezai Karakoç, arkasında birbirinden kıymetli eserler ve hakikatli bir ömür bırakarak dünyaya veda etmiştir. Mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktarırken, şair Yavuz Bülent Bakiler de Karakoç'un "Çıkıp gelir ecel kuşu bir bilmediğim yerden/Yanık ezanlar yükselir minarelerden" dizelerini paylaştı.

Yazar Mustafa Armağan, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Son mihenk taşlarımızdan üstad Sezai Karakoç bugün rahmet-i Rahmana yürüdü. Güzel insanlar güzel atlara binip gidiyor, şu sönen, gölgelenen dünyada/ Yalnızlık mülkümüz çoğalıyor. Üstadı çok özleyeceğiz."

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Bu çağın en güzel adamlarından birisi olan hepimizin üstadı Sezai Karakoç Hakka yürüdü. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ruhu ila yevm'el kıyame şad ü handan olsun. Başımız sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Yazar Yusuf Kaplan üzüntüsünü "Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Çok üzüldüm. Şimdi öksüz bıraktı hepimizi. 'Dünya ruhunu kaybetti.' Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle paylaşırken, yazar Sadık Yalsızuçanlar da "Sezai Karakoç üstadımız cemale göçtü. Ruhu şad, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

"Çilelerle yoğurduğu eserleri nice ölü gönülleri diriltti"

Yazar Tarık Tufan, usta edebiyatçının dirilişe adanmış ömrüne dikkati çekerek, "Ömrünü “Diriliş”in ışığında bir varoluş kavgasına adayan şair, fikir adamı Sezai Karakoç’un dünya sürgünü bitmiş. Şahidiz, iyi biliriz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mesut Uçakan "Uzatma dünya sürgünümü benim! diyerek sessizce köşesinde ağlayan bir dervişti. Çilelerle yoğurduğu eserleri nice ölü gönülleri diriltti. Makamın ali, mekanın cennet olsun ey Dirilişin Şairi! Üstad Sezai Karakoç." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yazar Mevlana İdris, "Sezai Karakoç, üstadımız, çağımızın onuru Allah'ın gülleri yakasını bırakmasın. Ebedi rahmet yurduna iltica etti. Saat durdu, mürekkep bitti. Dünya biraz daha tenhalaştı." derken, gazeteci Bedir Acar, "Sezai Karakoç sırlandı. 'En sevgili'ye kavuştu. Dünya sürgünü bitti. Allah bu ulu çınarımıza rahmet eylesin.", gazeteci Ahmet Tezcan da "Şiirin Sultanı göçtü, 'uzatma! diye sevgiliye yalvardığı dünya sürgünü bitti. Sezai Karakoç'a rahmet olsun. Mekanı cennet, mükafatı cemal, menzili mübarek olsun" dedi.

Yazarlar Ebubekir Kurban ile İsmail Kılıçarslan da şairin vefatından duydukları üzüntüyü sosyal medya takipçileriyle paylaşan isimler arasında yer aldı.