Seyyit Şeyh Vahdettin Korkutata vefat etti

Bingöl Çan Seyyitlerinden Nakşibendi tarikatına mensup olduğu ve Bingöl'den bir yıldız daha kaydı. Seyyit Şeyh Vahdettin Korkutata, bugün saat 01:30 sularında Bingölde hakkın rahmetine kavuştu.

Yıllarını İslam ve hakikat doğrultusunda hizmetini yaptı.

Seyyit Şeyh Vahdettin Korkutata, milyonlarca müridi vardı, hak ve hakikat doğrultusunda hizmetini hiç bir zaman aksatmadı ve yıllarını Şeriat-ı Garra-yı Muhammediye'nin doğrultusunda yaşamayı addetmişti. Ama yaşam ve ölüm doğrultusunda yaşam mücadelesi vermesine rağmen, hiç bıkmadan gecesini gündüzünü, halkına adamış bir Allah dostuydu.

Seyyit Şeyh Vahdettin Korkutata, Bingöl eski milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın abisi, Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata'nın dayısı bugün hakka yürüdü. Korkutata, eğitim anlamında yardımını hiç bir zaman esirgemezdi.

Seyyit Şeyh Vahdettin Korkutata'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil dileriz.