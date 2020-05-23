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Aktüel

Seyyar satıcı kılığına giren polis katil zanlılarını yakaladı

Gaziantep’te yabancı uyruklu bir genci gasp edip bıçakla öldüren 3 zanlı, polislerin seyyar satıcı kılığında yaptığı operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:24:32 -
Seyyar satıcı kılığına giren polis katil zanlılarını yakaladı

Gaziantep’te yabancı uyruklu bir genci gasp edip bıçakla öldüren 3 zanlı, polislerin seyyar satıcı kılığında yaptığı operasyonla yakalandı.


Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde 21 Mayıs’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 şüpheli şahıs akşam saatlerinde yalnız başına yürüyen yabancı uyruklu Fettah El Hamudi’nin (21) cep telefonu ve cüzdanını gasp etmek istedi. Yabancı uyruklu gencin direnmesi üzerine bıçakla saldırmaya başlayan 3 şüpheli, genci çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahısların, genci bıçaklama anları ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Olaydan hemen sonra kaçan şüpheli şahıslar ise Gaziantep Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin bölgedeki 450 güvenlik kamera kaydını titizlikle incelenmesi sonucu tespit edildi. Ekipler daha sonra, şahısların uğrak noktası olan pek çok noktada seyyar satıcı kılığında beklemeye başladı.


Seyyar satıcı kılığında 72 saat aralıksız bekleyen ekipler, zanlıları bir adrese girmek üzereyken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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