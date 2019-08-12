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Seyyah mimar

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden birincilikle mezun olan İdil Kantarcı, dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım ofislerinde görev alıyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:18
Seyyah mimar

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden birincilikle mezun olan İdil Kantarcı, dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım ofislerinde görev alıyor. Kariyerine Perkins+Will’in Amerika Birleşik Devletleri Charlotte ofisinden başlayıp ardından aynı firmanın Dubai ofisinde görev alan Kantarcı, çalışmalarını UNStudio Hong Kong ofisinde sürdürüyor. Genç yaşında üç farklı kıtada çalışma başarısı gösteren uluslararası ödüllü mimar ve tasarımcı, “Başka ülkelerden aldığım bilgi ve vizyonu kendi ülkem için de kullanmayı arzu ediyorum” dedi.


İdil Kantarcı, mimarlık eğitimine Yaşar Üniversitesinde başladı. Eğitimine İtalya’nın Universite Studi Degli Di Sassari ile Amerika’nın University of North Carolina Charlotte üniversitelerinde devam eden Kantarcı ayrıca Fransa ve İtalya’da yaz stajları yaparak mesleki deneyim elde etti. Üniversite yaşamı boyunca katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan ödüllerle dönen tasarımcı ve mimar, Lufthansa, Philips ve W Hotel gibi ünlü firmaların açtığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti.



"Her ay yeni bir ülke ya da şehir keşfediyorum"


Son 1 yıldır mimar olarak UNStudio Hong Kong ofisinde çalışan ve kendisini geliştirmek adına her ay yeni bir ülke veya şehir keşfettiğine değinen Kantarcı, farklı kültürlerle tanışmanın mesleki kariyerine sağladığı katkıları anlattı. Kantarcı, “Şu an geleceği düşünerek tasarımlar yapan UNStudio firmasında çalışıyorum. Eleştirel düşünmek konusunda hep tutkulu bir insan oldum. Bu tutkumu ofiste projelere yansıtabiliyorum. Uluslararası projelerde mimarlık, iç mimarlık, planlama ve obje tasarımı gibi farklı ölçeklerde tasarımlar yapıyorum. Hatta projeyle kalmayıp işin araştırma kısmıyla da çok ilgileniyorum. Bir bakıma hala öğrenci gibi çalışmaya devam ediyorum. 1 yıl ABD’de, 2 yıl da Dubai’de çalıştım. Şu anda Avrupa, ABD ve Ortadoğu’da öğrendiklerimi Asya’da uyguluyorum. Gittiğim her ülkede, çevredeki ülkelere çok sık seyahat etme fırsatım oluyor. Yaklaşık her ay yeni bir ülke ya da şehir keşfediyorum. Gittiğim her yerde ise kültürü daha iyi tanımak için sergi, konser, müze gibi sanatsal aktivitelerde bulunuyorum. Ayrıca şehirlerdeki ünlü ve ilginç binaları tek tek gezip fotoğraflıyorum. İlginç detayların çizimini yapıyorum. Farklı kültürlerde yaşamanın ve yeni şeyler deneyimlemenin kişiyi daha açık fikirli yaptığını görüyorum. Umarım bir gün Türkiye’de de çalışma fırsatım olacak. Başka ülkelerden aldığım bu bilgi ve vizyonu kendi ülkem için de kullanmayı ve Türkiye’de de farklı projeler geliştirmeyi arzu ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:18
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. sergi

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