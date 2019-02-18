'Şeytanlar'a talip olan Prens Selman cephesinden flaş açıklama!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın bu satın alma için 3,8 milyar sterlin ödeyeceği ileri sürülürken, Selman cephesinden konu ile ilgili yanıt geldi.

Selman'ın basından sorumlu bakanı Turki al-Shabanah, Manchester United ile bir görüşmenin olduğunu belirterek bunun kulüp satın alma ile bir alakasının olmadığını belirtti.

Açıklamada Suudi Arabistan'a ait "The Public Investment Fund" ile Manchester United arasında bir sponsorluk görüşmesi olduğu ve henüz bir sonuç alınamadığı kaydedildi.

Öte yandan Al-Shabanah, "Veliaht Prensi Mohammed Bin Selman'ın Manchester United'ı almak istediği yönündeki haberler tamamen yanlıştır" beyanatında bulundu.

Manchester United'ın Amerikalı sahipleri Glazer ailesi, kulübü 14 yıl önce 790 milyon sterline satın almışlarıdı.

2018 Ekim ayında, Manchester United'ın satılacağı yönündeki haberler üzerine Glazer ailesi kulübü hiçbir bedele elden çıkarmayacağını duyurmuştu.

İstanbul'daki Suudi Konsolosloğu'nda gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Selman, dünya kamuoyunun tepkisini çekti. Suudi hükümeti cinayeti doğrularken, öldürme emrini Muhammed bin Selman'ın vermediğini savunuyor.