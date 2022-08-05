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Gündem Şeytana rakip çıktı! Gişelere giren sürücüden inanılmaz çakallık!
Gündem

Şeytana rakip çıktı! Gişelere giren sürücüden inanılmaz çakallık!

Ücretli otoyolda gişe girişlerinde plakasını yatırıp, geçiş sağladıktan sonra tekrar eski haline getiren lüks bir cip sürücüsünün görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 19:49:00 - 2022-08-05 19:55:27

 Yeniakit.com.tr 

Otoyolda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, önündeki cipin kurnazlığını amatör kamera ile kayıt altına aldı.

Lüks cipin sürücüsünün, ücretli geçiş noktalarında plakasını indirip, geçişi sağladıktan sonra yeniden plakasını açtığı anlar görenleri hayrete düşürdü.

Videoyu kaydeden sürücü, şahit olduğu anları, "Altındaki cipe bak, hesap ettiği paraya bak." diye yorumladı. 

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