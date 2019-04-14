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Şeytan Trump, vekil Ömer’e terörist dedi!

Göreve geldiğinden beri ırkçılık yapan Trump, Twitter’dan Demokrat vekil Müslüman İlhan Ömer’i hedef gösterdi.

14 Nisan 2019 Pazar 12:00
Şeytan Trump, vekil Ömer’e terörist dedi!

Amerika’nın İslam düşmanı dengesiz Başkanı Trump, Müslümanlara olan kin ve nefretini bir kez daha kustu. Göreve geldiğinden beri ırkçılık yapan Trump, Twitter’dan Demokrat vekil Müslüman İlhan Ömer’i hedef gösterdi.  Ömer’in, Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) kuruluşu münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte, “CAIR, 11 Eylül sonrasında kuruldu. Çünkü onlar, birileri bir şeyler yaptığı için bizim de sivil özgürlüklere erişimimizin engelleneceğini fark ettiler” derken bu sözler tartışma çıkardı.

Ömer’in “birileri bir şeyler yaptı” ifadesi ile 11 Eylül saldırılarını kastettiğini iddia eden New York Post gazetesi, ikiz kulelerin vurulma anının fotoğrafını “alın size birilerinin yaptığı bir şeyler” manşetiyle paylaştı.

Irkçı gazetenin Ömer’i hedef gösteren kampanyasına Trump da katıldı. Trump twitterdan, Ömer’in o ifadesiyle ilgili video kesiti ile ikiz kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı bir görüntüyü, “Asla unutmayacağız” ifadesi ile paylaştı.

Senatör Elizabeth Warren, “Başkanın yaptığı mide bulandırıcı, utanç verici” dedi. Senatörü Bernie Sanders da “Ömer, cesur bir lider. Trump’ın ırkçılığını ve nefretini kabullenmeyecek, biz de öyle” diyerek Ömer’in hayatının tehlikede olduğunu belirtti. 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 12:00
  1. İslam düşmanı
  2. Trump
  3. Müslümanlar
  4. Demokrat vekil Müslüman İlhan Ömer
  5. Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)
  6. 11 Eylül saldırıları
  7. New York Post
  8. Senatör Elizabeth Warren
  9. Bernie Sanders

YORUM YAZ

  • Bir LEŞ miş Milletler (abd)Bir LEŞ miş Milletler (abd)19 dk önce
    Nihayet dşşklı bir bacı çıktı karşına ey turp adam. Zulmünü direk yüzüne söylüyor kadın. Helal olsun. Inşallah kabusun olur sarı iblis

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