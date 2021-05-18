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Şeytan kan dökmekte kararlı olduğunu açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun devam etmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 05:35:00 -
Şeytan kan dökmekte kararlı olduğunu açıkladı

Netanyahu'nun Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı görüşmede, İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteğin devam etmesinden dolayı Bıden'a teşekkür etti.

Görüşmede Netanyahu, Biden'a "İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için operasyonun hedefine ulaşması konusunda kararlı olduğunu" aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede bir ateşkesin sağlanmasını desteklediğini ifade ettiği belirtilmişti.

Biden ile Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılardan bu yana üç telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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Yorumlar

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