'Şeytan ayetleri' kitabında Efendimiz'e (sav) hakaret eden Selman Ruşdi'ye Almanya'dan ödül!
Alman Yayıncılar Birliği, "Şeytan Ayetleri" adlı kitabın yazarı Selman Rüşdi'ye 'barış' ödülü verdi.
Alman Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Barış Ödülü’ne layık görülen Selman Rüşdi’nin “mücadeleci kişiliği, yaşama olumlu bakışı ve hikaye anlatma sevinciyle dünyayı zenginleştirdiği için bu ödülle onurlandırıldığı” bildirildi.
Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de yazılı açıklama yaparak Rüşdi’yi tebrik etti.
Rüşdi ödülünü ekim ayında Frankfurt’un 175 yıllık tarihi Paul Kilisesi’nde düzenlenecek törende alacak. Rüşdi’ye 25 bin avro da para ödülü de verilecek.
Alman Yayıncılar Birliği, 2005’te de sözde Ermeni soykırımı ile ülkesini suçlayan Orhan Pamuk’a aynı ödülü vermişti.
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