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Aktüel Seyşeller'de halk sandık başında
Aktüel

Seyşeller'de halk sandık başında

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:58:27 -
Seyşeller'de halk sandık başında

İSTANBUL (AA) - Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Seyşeller'de halk, genel seçim için sandık başına gitti.

Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, devlet başkanı ve milletvekillerini seçmek için yapılan ve 3 gün sürecek seçim süreci, ülkenin farklı bölgelerinde başladı.

Başkanlık için 3 ismin yarıştığı ülkede, kalabalık şehirlerdeki oy verme işlemi cumartesi günü yapılacak.

Seçim Komisyonu Başkanı Manuella Amesbury, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan seçimlerde, Sağlık Bakanlığının desteğinin alındığını söyledi.

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı ülkede, başkan adayları arasında mevcut Devlet Başkanı Danny Faure'yle birlikte Wavel Ramkalawan ve Alain St. Ange yer alıyor.

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