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Aktüel

Seyitgazi Vefa ekibinden sağlık çalışanının oğluna doğum günü sürprizi

Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubu, sağlık çalışanı olan anne ve babasından uzakta Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki dede ve ninesinin yanında yaşayan 6 yaşındaki Kayra’ya doğum günü sürprizi yaptılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:25:46 -
Seyitgazi Vefa ekibinden sağlık çalışanının oğluna doğum günü sürprizi

Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubu, sağlık çalışanı olan anne ve babasından uzakta Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki dede ve ninesinin yanında yaşayan 6 yaşındaki Kayra’ya doğum günü sürprizi yaptılar.


Kocaeli Kandıra İlçesi Sağlık Müdürlüğünde ebelik yapan, aynı zamanda Vefa Sosyal Destek grubunda görevli Elife Tarcan’ın çocuğu 6 yaşındaki Kayra’ya, Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından pasta ve hediye alınarak doğum günü sürpriz yapıldı. Korana virüsü nedeniyle dedesi Nurettin Sarıkaya ve anneannesi Ayşe Sarıkaya’nın yanında Taşlık mahallesinde yaşamaya başlayan Kayra, yapılan sürprize çok sevindi ve ekiplere teşekkür etti. Dede Nurettin Sarıkaya; ’’Kızımız ve damadımız Koceeli’nde yaşıyorlar. Kızımın sağlık çalışanı olmasından dolayı günleri yoğun ve yorucu geçiyor. Ayrıca virüs tehlikesinden dolayı torunumuzu yanımıza getirdik. Sağ olsunlar jandarma komutanlarımız ve sosyal yardımlaşma ekiplerimiz Kayra’mıza yapmış oldukları süprizden dolayı. Hepinizden Allah razı olsun, çok sevindik’’ diye belirtti.

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