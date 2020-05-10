  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Seyitgazi Kaymakamı Baytak, şehit annelerini evlerinde ziyaret etti

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anneler Günü’nde şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:14:22 -
Seyitgazi Kaymakamı Baytak, şehit annelerini evlerinde ziyaret etti

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anneler Günü’nde şehit annelerini evlerinde ziyaret etti.


Kaymakam Baytak, beraberinde götürdüğü çiçek ve hediyeleri de şehit ailelerine teslim etti. Şehit annelerin istek ve sorunlarını bizzat dinleyen Kaymakam Baytak; "Biz, şehitlerimizin bize emanetlerine olan vefamızla büyük bir milletiz. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere karşılıksız sevgi ve fedakarlıklarıyla her zaman baştacımız olan haklarını hiç bir zaman ödeyemeyeceğimiz, Cennetin ayaklarının altında olduğuyla müjdelenen, hayat yolunda bizlere kendini adamış bütün annelerimizin Anneler Gününü kutlarım" diye belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı