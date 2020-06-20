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Spor

Seyircisiz oynanan Başakşehir-Ankaragücü maçında 'yok artık' dedirten olay

Süper Lig'în 28. haftasında Başakşehir'in Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekipten Demba Ba'ya su şişesi fırlatıldı. Seyircisiz maçta böyle bir olayın meydana gelmesi 'yok artık' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 07:38:00 -
Seyircisiz oynanan Başakşehir-Ankaragücü maçında 'yok artık' dedirten olay

Koronavirüs nedeniyle seyircinin alınmadığı Ankaragücü-Başakşehir maçında Başakşehirli Demba Ba'ya tribünden su şişesi geldi.

Başakşehir'in deplasmanda Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 yendiği maçta oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Mücadelenin 56. dakikasında oyundan alınan ve maçı yedek kulübesinde tamamlayan Demba Ba'ya seyircisiz karşılaşmada tribünden su şişesi atıldı.

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan bu olay sonrasında yayıncı kuruluş yıldız futbolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını aktardı.

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