Seyircili maç kararı riskli

Resul Ekrem Şahan Ankara

Artan koronavirüs vakalarına karşı alınan 30 Nisan itibari ile başlayan tam kapanma kararı ile vaka sayılarında ciddi oranda azalma görülmeye başladı. Günlük vaka sayılı 31 binlerden 11 binlere inerken Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçın seyircili oynanacağını açıklaması tedirginlik oluşturdu.

Seyircili maç düşündürücü!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 18 Mayıs’ta İzmir’de oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçına yüzde 30 oranında seyirci alınacağını açıklamasına ilişkin Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, bunun riskli bir karar olduğunu ifade ederek, “O maç eğer seyircili yapılacaksa bu konuyla ilgili tecrübeli kişilerin o maçta görevlendirilip mutlaka kurallara uyulmasının sağlanması lazım. Aşısız olan kişilerin stada alınmaması lazım. En az iki aşısını da tamamlamış kişilerin stada alınması gerekir” dedi.

Tedbirleri elden bırakmayalım!

Konuya ilişkin konuşan Dr. Mehmet Sılay ise, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun seyircili maç kaç kararı sevindirici lakin tedbirleri ve denetimleri elden bırakmamak gerekir. Tabi ki sosyal hayata dönüş konusunda böyle kararlara ihtiyaç var. Yüzde 30 oranında seyirci alınması ile geniş mesafeler doğrultusunda insanlar stadlarda olabilir. Böylece hayata dönüş konusunda bir canlılık gelir. Maç esnasında da seyirciler maskelerini çıkartmamalı” görüşünü kaydetti.

TFF’den seyircili maç kararı

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirleri alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır.