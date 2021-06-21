Seyirci çok şaşıracak... "Gönül Dağı'nın başrolü değişiyor" iddiası

TRT 1 ekranlarında fırtınalar estiren rekortmen dizi Gönül Dağı 36. Bölüm ile ekranlara veda ederken gelen haberler seyirciyi hem üzdü hem sevindirdi.

Gönül Dağı dizisinin sezon finali ekranlara damga vururken dizinin yankıları hala devam ediyor.

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonda yani Eylül ayının ortaları gibi yeniden izleyicinin karşısına çıkacak. Ancak her bölümüyle günlerce konuşulan Gönül Dağı yeni sezonda dizinin hayranlarını çok büyük sürprizler bekliyor.

Gönül Dağı dizisinin özellikle son bölümlerinde ekran başındakiler Elif Hemşire ve Serdar ikilisine kilitlenmişti. Elif Hemşire ve Serdar arasındaki muhabbet gönül ilişkisine dönüşünce seyircinin Gönül Dağı dizisine ilgisi daha da artmıştı. Ancak dizide Serdar karakterine çok az yer verilmesi herkes tarafından tepki çekiyordu.

Gönül Dağı dizisinin sezon finalinde Serdar karakteri (Utku Ateş) diziye bir mektupla veda ederek herkesi çok üzdü. Gönül Dağı dizisinde tam herşey yoluna girmiş derken Elif Hemşire Serdar’ın mektubuyla bir kere daha yıkıldı. Gönül Dağı dizine veda eden Utku Ateş, başka bir dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Cam Tavanlar dizisi kadrosuna katılan 32 yaşındaki yakışıklı oyuncu Utku Ateş yeni sezonda Gönül Dağı dizisinde rol almaya devam edecek. İddialara göre Utku Ateş senaryo gereği yeniden Gedelli’ye geri dönecek ve Elif-Serdar aşkı devam edecek. Bu iddiada Gönül Dağı seyircisinin yapımcılara yaptığı baskının etkili olduğu düşünlüyor.

Şimdi gelelim Gönül Dağı dizisindeki başrol ayrıntısına. Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Bir diğer iddialar arasında ise Dilek karakterinin yerine başka alternatifler için harekete geçildiği yönünde. Yani Gülsim Ali İlhan’ın yerine Gönül Dağı dizisine başka bir başrol oyuncusunun arandığı iddia edildi. Bu haberlerin ardından Gönül Dağı seyircisini yeni sezonda bomba bölümler bekliyor.