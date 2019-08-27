Seyir helindeki LPG’li araç alev aldı Bursa’nın İznik ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobil alev aldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobil alev aldı.

Orhangazi-İznik kara yolunun Çakırca köyü girişinde meydana gelen olayda, D.B idaresindeki 77 AU 295 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alev alan otomobili emniyet şeridine çekerek can havli ile oradan uzaklaşan D.B’nin imdadına itfaiye yetişti.Ekipler, LPG’li olan aracı kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.