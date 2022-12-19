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Aktüel Seyir halindeyken yanan servis aracı kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Seyir halindeyken yanan servis aracı kullanılamaz hale geldi

İstanbul Ataşehir’de motor kısmında yangın çıkan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 21:22:00 -
Seyir halindeyken yanan servis aracı kullanılamaz hale geldi

İstanbul Ataşehir’de motor kısmında yangın çıkan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Vedat Günyol Caddesi’nde seyir halindeki 34 LER 901 plakalı servis minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. Sürücü, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın tamamına yayılan alevleri söndürdü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Minibüsün yoldan kaldırılmasıyla caddede kontrollü sağlanan trafik akışı normale döndü.

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