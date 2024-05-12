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Yerel Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
Yerel

Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-12 11:29:00 -
Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilde motor aksamından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir Ankara Yolu, Kanlıpınar Mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 26 AFZ 196 plakalı otomobilin ön tarafında yangın çıktı. Dumanların hızla yükseldiğini fark eden sürücü aracını kenara çekip itfaiyeye haber verdi. Aracın motor aksamından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerince başarıyla kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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