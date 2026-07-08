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Yerel Seyir halindeyken önü kesildi! Vurulan sürücünün aracı 700 metre sonra durdu
Yerel

Seyir halindeyken önü kesildi! Vurulan sürücünün aracı 700 metre sonra durdu

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Seyir halindeyken önü kesildi! Vurulan sürücünün aracı 700 metre sonra durdu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde husumetlisi tarafından önü kesilen Mazlum G., otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü; el freni çekilmeyen araç yaklaşık 700 metre ilerleyip kaldırıma çarptı.

Diyarbakır’da seyir halindeki sürücüye husumetlisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

 

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Eski Mardin Yolu’nda meydana geldi. Mazlum G.’nin (30) kullandığı 21 AIN 308 plakalı otomobilin önü, iddiaya göre, husumetlisi tarafından başka bir araçla kesildi. Taraflar arasında çıkan tartışmada şüpheli, tabancayla Mazlum G.’ye ateş etti. Mazlum G. yaralanırken, otomobiline de çok sayıda mermi isabet etti. El freni çekilmeyen Mazlum G.’nin otomobili, yaklaşık 700 metre ilerleyerek kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mazlum G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mazlum G.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

 

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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