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Gündem Seyir halindeyken hedef oldu: D-100 Karayolu'nda kurşun yağmuruna tutuldu
Gündem

Seyir halindeyken hedef oldu: D-100 Karayolu'nda kurşun yağmuruna tutuldu

Yeniakit Publisher
2023-11-08 12:12:00 -
Seyir halindeyken hedef oldu: D-100 Karayolu'nda kurşun yağmuruna tutuldu

K.E. isimli sürücü 34 FL 3449 plakalı otomobiliyle Avcılar istikametine seyir halindeyken arkadan gelen bir aracın sürücüsü tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay film sahnelerini aratmadı.

KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu'nda otomobiliyle seyir halindeki K.E.'ye, seyir halindeki başka bir otomobilden defalarca ateş edildi. Yaralanan K.E., hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, K.E. isimli sürücü 34 FL 3449 plakalı otomobiliyle Avcılar istikametine seyir halindeyken arkadan gelen bir aracın sürücüsünün kendisine selektör yaptığını fark etti. Kısa süre sonra sol şeride geçen otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından K.E. isimli sürücünün aracına defalarca kez ateş edildi. Yaralanan K.E., otomobilini durdurdu. Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. K.E., sağlık ekipleri tarafından Başaksehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. K.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇALILIKLARIN İÇİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI


Öte yandan polis ekipleri tarafından olay yeri çevresinde, çalılıkların içinde, ruhsatsız tabanca bulunduğu öğrenildi. Tabancanın kendisine ait olduğu söyleyen B.Ş. isimli kişi gözaltına alındı.

 
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