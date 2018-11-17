Seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi! Faciayı böyle önledi
Samsun'da seyir halindeyken beyin kanaması geçiren bir sürücü, aracı bariyerlere vurarak durdurdu.17 Kasım 2018 Cumartesi 07:42
Samsun'da hafriyat yüklü kamyonunun sürücüsü aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçirince yolun ortasındayken direksiyonu sağa kırınca bariyerlere çarpıp durdu. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kamyon sürücüsünün direksiyonu sağa kırması, muhtemel bir facianın önünü geçti.
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