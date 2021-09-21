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Yerel Seyir halindeyken alev aldı!
Yerel

Seyir halindeyken alev aldı!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan saman yüklü kamyon alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 17:17:00 -
Seyir halindeyken alev aldı!

Olay, Siverek-Hilvan karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hilvan istikametinden Siverek itikatken doğru seyir halinde bulunan R.G. yönetiminde ki 63 AAP 941 plakalı saman balyası yüklü kamyonun motor kısmında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede şoför mahalline ve samana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye çıkan yangını söndürüp, soğutma işlemleri yaparken, kamyonun şoför mahalli ve yaklaşık 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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