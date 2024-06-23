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Yaşam Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Yaşam

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 00:50:00 -
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Batman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yakında bulunan belediye tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Iğdır'dan Diyarbakır'a 44 yolcu ile seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 34 GUJ 369 plakalı Star Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Batman’ın Kozluk ilçesinde Üçyol mevkisinde motor kısmından alev aldı. Alevleri gören F.A., yolcuları tahliye ederken, yangını gören çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

O sırada bölgeye yakın olan belediye tankerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular gelen başka bir otobüse bindirilerek yola devam etti.

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