  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Seyir halindeki tır böyle yandı
Yerel

Seyir halindeki tır böyle yandı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 09:16:00 - 2024-07-31 09:16:42

Karabük-Zonguldak yolunun Gökçebey istikametinde seyir halindeki bir tır alev alev yandı.

Karabük-Zonguldak yolunun Gökçebey istikametinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yol kenarında park halinde olan bir tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alev topuna dönen tır, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangının hızla büyümesi, olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangına ilk müdahaleyi yapan ekipler, alevlerin yol kenarındaki diğer araçlara sıçramasını engelledi. Gökçebey itfaiyesinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının maddi hasara yol açtığı tespit edildi ve yetkililer, hasarın boyutlarını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın sırasında diğer sürücüler tedbir amaçları araçlarını uzakta tutarken ulaşım ise bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Baba oğlun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı
Baba oğlun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baba oğlun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı

Bakın o ilimizde sıcaktan elektrik telleri ne hale geldi
Bakın o ilimizde sıcaktan elektrik telleri ne hale geldi

Yerel

Bakın o ilimizde sıcaktan elektrik telleri ne hale geldi

Dumlu Dağı göçerlerin ilk tercihi
Dumlu Dağı göçerlerin ilk tercihi

Yerel

Dumlu Dağı göçerlerin ilk tercihi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23