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Yerel Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Yerel

Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Alaşehir-Buldan karayolunda seyir halindeki TIR alev alarak yanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:23:00 -
Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Alaşehir yönünden Buldan istikametine gitmekte olan Gökhan V.(38) yönetimindeki 81 AY 440 plaklı TIR rampa yukarı çıkarken Sarıgöl Selimiye Mahallesi Kabakçılar mevkisinde TIR'ın kabin kısmından dumanların çıktığını fark etti. Sürücü anında 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Sarıgöl Belediye itfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü. TIR'ın sadece ön tarafı tamamen yandı, korsesinde bulunan mallar ise zarar görmedi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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