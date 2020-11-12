  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Yerel

Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Denizli'de tuğla taşıyan TIR seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Araçtaki yangına, elektrik aksanındaki bir sorunun neden olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:07:00 - 2020-11-12 11:08:23
Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Acıpayam Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Naci Ekşin idaresindeki 20 U 7805 plaklı TIR ile trafik ışıklarında beklediği sırada iddialara göre, elektrik aksamında kaynaklı arızadan dolayı duman ve alevler yükselmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların Ekşin’i uyarması sonucu durumu fark etti. Bir yandan itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan sürücüler diğer yandan alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bir süreliği trafiğe kapatılan yol, TIR'ın çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar normale döndürüldü.

Duman ve alevleri fark ederek müdahalede bulunan vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, “Biz arabanın başındaydık. Aracın yandığını görünce aracın önündeki ilk yardım setini alıp alevlerin olduğu yere müdahale ettik. Vatandaşlarda yardım edip yangını söndürdüler. Yardım ettik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şoför arkadaşta herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Böyle yangınlar olduğu zaman araçta bulunan ilk yardım setinin faydalarını gördük. Araçta yangın söndürücü olmasa ve vatandaşlarda bulunmasaydı şuan böyle olmazdı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf
Dünya

İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf

İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen İngiltere..
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap
Gündem

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap

Görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık..
Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu
Gündem

Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan af talebinin ardından görevden ayrılan Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın iftira ve karalama kampany..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay