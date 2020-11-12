Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Acıpayam Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Naci Ekşin idaresindeki 20 U 7805 plaklı TIR ile trafik ışıklarında beklediği sırada iddialara göre, elektrik aksamında kaynaklı arızadan dolayı duman ve alevler yükselmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların Ekşin’i uyarması sonucu durumu fark etti. Bir yandan itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan sürücüler diğer yandan alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bir süreliği trafiğe kapatılan yol, TIR'ın çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar normale döndürüldü.

Duman ve alevleri fark ederek müdahalede bulunan vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, “Biz arabanın başındaydık. Aracın yandığını görünce aracın önündeki ilk yardım setini alıp alevlerin olduğu yere müdahale ettik. Vatandaşlarda yardım edip yangını söndürdüler. Yardım ettik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şoför arkadaşta herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Böyle yangınlar olduğu zaman araçta bulunan ilk yardım setinin faydalarını gördük. Araçta yangın söndürücü olmasa ve vatandaşlarda bulunmasaydı şuan böyle olmazdı” dedi.