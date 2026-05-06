Seyir halindeki otomobil yandı! Sürücüsü kayıplara karıştı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracını yol kenarına çeken sürücünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinde yanan otomobil, karayolunda korku dolu anlara yol açtı. Keşan-Uzunköprü kara yolunun Kavacık köyü mevkisinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden alev aldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Kavacık köyü mevkisinde meydana geldi. Keşan’dan Uzunköprü yönüne giden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 22 ACH 905 plakalı otomobil, Kavacık köyü mevkisinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Sürücüsü otomobili yol kenarına çekerek, olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Jandarma, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.