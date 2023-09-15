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Yerel Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yerel

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-09-15 02:27:00 -
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Taşköprü ilçesi Taşköprü-Hanönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ABV 450 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü otomobili durdurarak durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili saran yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile yangın, söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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