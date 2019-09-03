Seyir halindeki otomobil alev aldı
Samsun’un Bafra ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı.03 Eylül 2019 Salı 14:15
Samsun’un Bafra ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı.
Olay, Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Ulusoy idaresindeki 55 NA 620 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Dumanları gören sürücü aracı durdurdu. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın söndürücü köpükle alevlere müdahale ederek motor kısmında meydana gelen yangını söndürdü.
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