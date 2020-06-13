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Aktüel

Seyir halindeki çekici alev alev yandı

Antalya’da bir çekici seyir halindeyken alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:13:39 -
Seyir halindeki çekici alev alev yandı

Antalya’da bir çekici seyir halindeyken alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Faik Şenay idaresindeki 09 CEF 78 plakalı çekici, Korkuteli’nden Denizli istikametine giderken Korkuteli –Fethiye karayolu Kızılcadağ Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı tamamen sardı. Şenay, araçtan kendisini atıp 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç, yediemin otoparkına çekildi.

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