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Yerel Seyir halindeki aracın arkasında tehlikeli yolculuk
Yerel

Seyir halindeki aracın arkasında tehlikeli yolculuk

Mersin'de patenli çocuklar, seyir halindeki araçların arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:49:00 -
Seyir halindeki aracın arkasında tehlikeli yolculuk

Türkiye'de trafik kazaları nedeniyle her gün can kayıpları yaşanmaya devam ederken, bazı sürücüler ve yayalar tüm uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor. Mersin kent merkezinde seyir halindeki araçların yolcu koltuğunda oturan kişilerce cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde, yaşanan tehlike gözler önüne serildi.

GMK Bulvarı eski devlet hastanesi önünde kaydedilen görüntüde, özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli bir çocuk, dakikalarca bu şekilde ilerledi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde de benzer bir olay yaşandı. Hafif ticari aracın arkasına tutunan patenli 2 çocuk, tehlikeye aldırmadan yaklaşık 2 kilometre kat etti.

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