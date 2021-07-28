Seyir halindeki araca ateş açtılar! Terörist İsrail askerleri Filistinli çocuğu öldürdü
Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle göğsünden vurarak ağır şekilde yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle göğsünden vurarak ağır şekilde yaraladığı Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.
Filistinli Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci terörist İsrail askerlerince Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde vurulan 12 yaşındaki Muhammed el-Allami’nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Allami’nin göğsünden vurularak ağır yaralandığına dikkat çekilerek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından akşam saatlerine doğru yapılan yazılı açıklamada, ikindi saatlerinde Beyt Ummer beldesinde terörist İsrail askerlerince gerçek mermiyle göğsünden vurulan bir çocuğun ağır yaralı bir şekilde El-Halil’deki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistinli aktivist Muhammed Avad, Beyt Ummer beldesinde herhangi bir olay olmadığını, işgalci İsrail askerlerinin kasten yoldan geçen araca ateş açtığını ve araçta babasıyla bulunan 12 yaşındaki Muhammed el-Allami adlı çocuğun ağır yaralandığını belirtmişti.
Beyt Ummer Beldesi Belediye Başkanı Nasri Sabarne de, “El-Allami'nin aracına ateş etmek, işgalcilerin bölgede gerçekleştirdiği yeni bir yargısız infaz suçudur.” demişti.