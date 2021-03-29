  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Seyir halinde TEM Otoyolunda alev topuna döndü
Yerel

Seyir halinde TEM Otoyolunda alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolunda alev topuna döndü.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:56:00 -

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

TEM Otoyolunda Ankara istikameti üzerinde seyir halinde olan plaka ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobilde Hendek ilçesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın mı, dolar mı? Yiğit Bulut üstüne basa basa uyardı! 'Kıymetli olacak' dedi ve tüyoyu verdi
Ekonomi

Altın mı, dolar mı? Yiğit Bulut üstüne basa basa uyardı! 'Kıymetli olacak' dedi ve tüyoyu verdi

Altın ve dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan çarpıcı bir çağrı geldi.
Çin resmen çıldırdı! 20 savaş uçağıyla şok eden hava tacizi
Dünya

Çin resmen çıldırdı! 20 savaş uçağıyla şok eden hava tacizi

Çin Hava Kuvvetlerine ait 20 savaş jeti, Tayvan tarafından ilan edilen stratejik bölgedeki Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal etti. ..
Altın alacaklar dikkat! Yeni tahmin olay oldu
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Yeni tahmin olay oldu

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken uzmanlardan yeni hafta için çarpıcı tahminler geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay