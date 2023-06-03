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Otomotiv Seyir halinde şarj olan elektrikli otomobil rekor kırdı
Otomotiv

Seyir halinde şarj olan elektrikli otomobil rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 14:10:00 -
Seyir halinde şarj olan elektrikli otomobil rekor kırdı

Elektrikli bir araba, araçları seyir halindeyken kablosuz şarj eden elektrikli bir yolun tanıtımı kapsamında şarj için hiç durmadan yaklaşık 2 bin km yol kat etti.

İsrailli girişim Electreon, bunun bir binek elektrikli aracın şimdiye kadar durmaksızın gittiği en uzun süre ve mesafe için yeni bir dünya rekoru olduğunu, arabanın 1942 kilometreyi 100 saatin biraz üzerinde bir sürede kat ettiğini iddia ediyor.

Independent'ın haberine göre Electreon'un Kablosuz Elektrikli Yol teknolojisiyle donatılmış bir pistin etrafında daireler çizen, özellikle modifiye edilmiş bir Toyota RAV4 kullanılarak tamamlandı. Electreon'un onursal başkanı Reuven Rivlin, "Bu 100 saatlik kesintisiz sürüş rallisinin amacı, Kablosuz Elektrikli Yol teknolojisinin, elektrikli araçların minimum bataryayla süresiz olarak sürülmesini sağlayan sınırsız teknik potansiyelini göstermekti" dedi.

Haberde şu bilgiler var:

-5 gün süren sürüşte 56 farklı sürücü görev aldı ve araç sadece sürücü değiştirmek için anlık olarak durduruldu.

-Martta Toyota'yla bir anlaşma imzalayan Electreon, araçlar için kablosuz şarj teknolojisini Japon otomotiv deviyle birlikte geliştirmeyi planlıyor.
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Habere göre bu gelişmiş teknolojinin üretim maliyetleri nedeniyle seri üretime geçirilmesi pek mümkün görünmüyor ancak batarya teknolojisindeki son gelişmeler yakın gelecekte ticari elektrikli araçların menzilinin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir.

Önceki haftalarda, Çin merkezli bir batarya girişimi, yenilikçi bir lityum-manganez-demir-fosfat tasarımı sayesinde bin km menzile sahip elektrikli araç bataryalarıyla seri üretime geçen dünyadaki ilk şirket olmayı hedeflediğini duyurmuştu. Diğer şirketler de kablosuz veya iletken şarj için elektrikli yollar üzerinde çalışıyor. İsveç, 2045'e kadar yaklaşık 3 bin km elektrikli yol inşa etme planlarını açıkladı.

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