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Yaşam Seyir halinde ilerlerken birden alev topuna döndü!
Yaşam

Seyir halinde ilerlerken birden alev topuna döndü!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 18:21:00 -

Nevşehir’de seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde seyreden 59 TD 094 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü otomobilini yol kenarına durdurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yanan otomobil itfaiye ekipleri müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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