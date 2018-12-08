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Seyir halinde aniden alev aldı!

Kocaeli’nin Gölcük halindeyken motor kısmından bir anda alev alan otomobildeki yangın, itfaiyetarafından söndürüldü.

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:37
Seyir halinde aniden alev aldı!

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi Kurtuluş Dağ Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü dumanların yerini alevlere bıraktığını görünce aracı durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebebi henüz öğrenilemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:37
  1. Kocaeli
  2. yanan otomobil

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