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Seyir halinde alev alan makarna yüklü TIR küle döndü

Dün gece Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75’inci kilometresinde bir anda yanmaya başlayan TIR, kullanılamaz hale geldi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:32
Seyir halinde alev alan makarna yüklü TIR küle döndü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde makarna taşıyan bir TIR, seyir halindeyken alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde giden ve sürücüsü öğrenilmeyen 33 DTE 94 plakalı makarna yüklü TIR, bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun çabalar sonucunda yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:32
  1. Gaziantep
  2. Şanlıurfa
  3. Birecik
  4. TIR yangını
  5. Seyir halinde alev alan makarna yüklü TIR küle döndü

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