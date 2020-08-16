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Ekonomi

Seyidoğlu Gıda’ya TSE Covid 19 güvenilir üretici belgesi

Seyidoğlu Gıda’nın pandemi döneminde aldığı tedbirler TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile de tescillendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:50:00 -
Seyidoğlu Gıda’ya TSE Covid 19 güvenilir üretici belgesi

Helva Reçel sektörünün önde gelen üreticilerinden Seyidoğlu Gıda, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla kendi sektöründe ilk TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan firma oldu.

Seyidoğlu Gıda’nın pandemi döneminde aldığı tedbirler TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile de tescillendi. Hammadde tedariğinden üretimin tüm aşamalarına kadar dünya standartlarının üzerinde tedbirler aldıklarını ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Kendi sektörümüzde bu belgeyi alan ilk firma olduk. Bu anlamda markamız için ayrı bir önem taşıyor. Gerek personelimizin sağlığı gerekse de üretim aşamalarında yaptığımız titiz denetimler sayesinde toplumun güvenilir gıdaya ulaşma hakkını ilk önceliğimiz olarak görüyoruz” dedi.

Her adımında önlem var

Tedarikten üretim sürecine kadar tüm üretim aşamalarını son tüketiciye kadar yüzde 100 kontrol altında tuttuklarını söyleyen Genel Müdür Mehmet Göksu, “Fabrikamız yüksek standartlı gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarına sahip. Korona virüsle mücadele kapsamında, tüm yasal gereklilikler, ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde ilk günden bu yana tüm tesislerimizde uygulanıyor. Fabrikalarımız devletimizin resmi kurumları tarafından birçok kez denetlendi ve uygunluk aldı. Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip olmamız tüketici ve satın almacılar tarafından çok önemseniyor” diye konuştu.

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