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Seyhan’a 108 proje

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Seyhan ve Adana’nın beklentilerini karşılayacak projeler hazırladıklarını belirterek, bunları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü ile koordineli şekilde çalışarak ortaya çıkaracaklarını söyledi.

12 Mart 2019 Salı 11:17
Seyhan’a 108 proje

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Seyhan ve Adana’nın beklentilerini karşılayacak projeler hazırladıklarını belirterek, bunları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Sözlü ile koordineli şekilde çalışarak ortaya çıkaracaklarını söyledi.


Fikret Yeni, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantılarda ve ziyaretlerinde, 3 Mart Pazar günü lansmanını yaptığı projeleriyle ilgili olarak toplumun her kesiminden çok olumlu tepkiler aldığını belirtti.


Türkiye’nin 5. büyük ilçesi olan ve 800 binin üzerinde nüfusu barındıran Seyhan’ın 96 mahallesini kapsayacak 26 başlık altında 108 projelerinin bulunduğunu anımsatan Fikret Yeni, ‘’Vatandaşlarımız, takdir ve teveccüh gösterip Cumhur İttifakı Adayları olarak bizleri göreve getirirse, koordineli bir çalışma sergileyip, bu projeleri kentimize kazandıracağız’’ dedi.


Fikret Yeni, yaşamın her alanını kapsayacak projelerinin bir bir gerçekleşmesiyle Adana ve Seyhan’ın çıtasının yükseleceğini dile getirerek, ‘’Biz, afaki veya seçildikten sonra yapabileceklerimizi ortaya koyacak bir anlayışla değil, ilçemizin bugüne kadar mahrum kaldığı hizmetleri yapma gayretiyle yola çıktık. Güzel kentimiz ve aziz hemşerilerimiz için yatırım ve istihdama katkı noktasında gerekli çalışmaları yapacak projelerin yanı sıra, sosyal ve kültürel projeler de planladık’’ ifadelerini kullandı.


Bu kapsamda, Konser Alanı ve Amfi Tiyatro, Refakat Otel, STK Plaza ve Atölye gibi ciddi projelerle vatandaşların huzuruna çıktığını anlatan Fikret Yeni, şöyle konuştu:


‘’Konser Alanı ve Amfi Tiyatro Projemizi, yeni gelişen bir yerleşim bölgesi olan Gürselpaşa Mahallemizde yapacağız. Bu projemiz, ilçemizin çok büyük bir eksiğini kapatacak. Tema Park ve Spor Park projelerinin yapılacağı alanlara da yürüyüş mesafesinde olacak projemiz, ilçemize vizyon katmakla kalmayıp, diğer projelerle birlikte cazibe merkezi oluşturacak. Proje, 12 bin 500 metrekare park ve rekreasyon alanı, 25 bin metrekarelik alanda 16 bin kişilik kapalı konser alanı ve 8 bin kişilik amfi tiyatrodan oluşacak.’’


Fikret Yeni, Yeni Baraj Mahallesi’nde 3 farklı hastaneye yürüme mesafesinde planlanan Refakat Otel Projesi’yle de hasta yakınlarının rahat bir ortamda misafir edilmesini sağlayacaklarını söyledi.


Fikret Yeni, bu projede 30 metrekarelik 128 adet süit odaların yanı sıra aynı zamanda 500 araçlık otopark planlandığı bilgisini verdi.


Her platformda sivil toplum kuruluşlarına verdiği önemi dile getirdiğini aktaran Fikret Yeni, şöyle devam etti:


"Bu önemi de, yapımı Döşeme Mahallesi’nde planlanan STK Plaza ve Atölye Projemiz ile göstereceğiz. Bu projeyle, hemşerilerimizin taleplerini yerel yönetimlere en etkin şekilde iletebilen, şehrimizin geleceği için kültürlerimizin yaşatılması noktasında önemli misyon taşıyan sivil toplum kuruluşlarımıza daha etkin çalışma ortamı sağlayacağız. 5 bin metrekare alan üzerinde planlanan proje, 300 adet STK ofisi, 2 adet toplantı salonu, bin araçlık otopark, mahalle atölyesi ve yeşil alandan oluşacak."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:17
  1. konser
  2. kültür
  3. sergi

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